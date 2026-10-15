Bock auf Burger? Die gehen im beliebtesten Restaurant der Menschen in Rheinland-Pfalz über die Theke. Andernorts landen sie am häufigsten im Online-Warenkorb. Die amerikanische Küche hat viele Fans im Land. Das zeigt die Abstimmung einer Liefer-App.
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Burger, BBQ und Beilagen wie Pommes und Zwiebelringe auf die Eins: Die amerikanische Küche hat in Rheinland-Pfalz viele Fans. Das zumindest zeigt die diesjährige Abstimmung von Uber Eats, einer Plattform für Essenslieferungen. Welches das beliebteste Restaurant der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ist und ein Blick in ihr Bestellverhalten.