Zwischen Rhein und Mosel liegt eine der beliebtesten Altstädte Deutschlands – zumindest, wenn man nach einer Auswertung von Google-Suchanfrage geht, die ein Ferienhausportal erstellt hat. Welche Altstädte noch weit vorn landen – und welche nicht.
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Ein Eis auf dem Jesuitenplatz, ein Spaziergang durch den Entenpfuhl, ein bisschen Shopping in hübschen Boutiquen, zum Abschluss ins Restaurant am Plan: Einheimische und Gäste lieben die Koblenzer Altstadt. Das belegt nun auch eine Auswertung von Google-Anfragen im Auftrag der Ferienhausplattform „Ferienwohnungen.