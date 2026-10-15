Google-Anfragen ausgewertet Beliebteste Altstädte Deutschlands: Koblenz ist dabei Tim Kosmetschke 15.10.2026, 10:00 Uhr

i Der Jesuitenplatz mit gefragter Außengastronomie: Einheimische und Gäste lieben die Koblenzer Altstadt. Das belegt nun auch eine Auswertung von Google-Anfragen (Archivbild). Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Zwischen Rhein und Mosel liegt eine der beliebtesten Altstädte Deutschlands – zumindest, wenn man nach einer Auswertung von Google-Suchanfrage geht, die ein Ferienhausportal erstellt hat. Welche Altstädte noch weit vorn landen – und welche nicht.

Ein Eis auf dem Jesuitenplatz, ein Spaziergang durch den Entenpfuhl, ein bisschen Shopping in hübschen Boutiquen, zum Abschluss ins Restaurant am Plan: Einheimische und Gäste lieben die Koblenzer Altstadt. Das belegt nun auch eine Auswertung von Google-Anfragen im Auftrag der Ferienhausplattform „Ferienwohnungen.







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