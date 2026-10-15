Auf tierischer Entdeckungsreise mit Dominik Eulberg
Die Natur vor unserer Haustür steckt voll wundersamer Fakten und Überraschungen. Der Techno-DJ und Ökologe Dominik Eulberg hat sie in Buchform zusammengefasst. Nun kommt er zur Lesung nach Hachenburg.
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Warum benutzen Rotkehlchen Ameisen als Deoroller? Was ist eine „Himmelsziege“? Und warum kann eine heimische Schmetterlingsart pfeifen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Dominik Eulberg in „Prachtliebe & Wunderfakten“, aus dem der weltbekannte Techno-DJ, Ökologe und Naturschützer am Donnerstag, 22.