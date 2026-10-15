Lesung in Hachenburg
Auf tierischer Entdeckungsreise mit Dominik Eulberg
Dominik Eulberg ist Ökologe, Autor und international bekannter DJ. Sein aktuelles Buch stellt er nun bei einer Lesung in Hachenb
Dominik Eulberg ist Ökologe, Autor und international bekannter DJ. Sein aktuelles Buch stellt er nun bei einer Lesung in Hachenburg vor.
Natalia Luzenko

Die Natur vor unserer Haustür steckt voll wundersamer Fakten und Überraschungen. Der Techno-DJ und Ökologe Dominik Eulberg hat sie in Buchform zusammengefasst. Nun kommt er zur Lesung nach Hachenburg.

Lesezeit 1 Minute
Warum benutzen Rotkehlchen Ameisen als Deoroller? Was ist eine „Himmelsziege“? Und warum kann eine heimische Schmetterlingsart pfeifen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Dominik Eulberg in „Prachtliebe & Wunderfakten“, aus dem der weltbekannte Techno-DJ, Ökologe und Naturschützer am Donnerstag, 22.
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