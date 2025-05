Luxemburg (dpa/lrs) – Dem Luxemburger Zoll ist nach eigenen Angaben ein bedeutender Schlag gegen den illegalen Zigarettenschmuggel gelungen. Bei einer Routinekontrolle Ende April entdecken sie in einem deutschen Fahrzeug rund 90.000 gefälschte und unversteuerte Zigaretten.

Die Beamten hatten sich zu einer eingehenden Kontrolle des Fahrzeugs an der A6 bei Capellen entschieden, obwohl die beiden Fahrzeuginsassen angaben, keine verbotenen Waren mitzuführen. Die 450 Stangen seien in neun großen Kartonkisten im Laderaum verpackt gewesen, teilte der Zoll mit. Die Ware wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauerten an.