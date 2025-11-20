Streit um Apollofalter-Schutz
Luftspritzungen an der Mosel: Gericht weist Klage ab
Die Deutsche Umwelthilfe und eine Arbeitsgemeinschaft von Schmetterlingsforschern sehen den Mosel-Apollofalter durch Luftspritzungen an der Mosel gefährdet. Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen solche Spritzungen im Jahr 2024 wurde nun abgewiesen.
Umweltschützer machen Luftspritzungen in den Steillagen der Mosel für den Rückgang des Mosel-Apollofalters verantwortlich. Eine Klage gegen solche Spritzungen im Jahr 2024 wurde nun vom Verwaltungsgericht Koblenz als unzulässig abgewiesen. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage zweier Umweltorganisationen gegen Hubschrauber- und Drohnenspritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel im Jahr 2024 als unzulässig abgewiesen. Das teilt das Gericht mit. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Schmetterlingsforscher).

