Streit um Apollofalter-Schutz Luftspritzungen an der Mosel: Gericht weist Klage ab 20.11.2025, 16:25 Uhr

i Die Deutsche Umwelthilfe und eine Arbeitsgemeinschaft von Schmetterlingsforschern sehen den Mosel-Apollofalter durch Luftspritzungen an der Mosel gefährdet. Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen solche Spritzungen im Jahr 2024 wurde nun abgewiesen. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Umweltschützer machen Luftspritzungen in den Steillagen der Mosel für den Rückgang des Mosel-Apollofalters verantwortlich. Eine Klage gegen solche Spritzungen im Jahr 2024 wurde nun vom Verwaltungsgericht Koblenz als unzulässig abgewiesen.

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage zweier Umweltorganisationen gegen Hubschrauber- und Drohnenspritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel im Jahr 2024 als unzulässig abgewiesen. Das teilt das Gericht mit. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Schmetterlingsforscher).







