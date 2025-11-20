Luftspritzungen an der Mosel: Gericht weist Klage ab

Umweltschützer machen Luftspritzungen in den Steillagen der Mosel für den Rückgang des Mosel-Apollofalters verantwortlich. Eine Klage gegen solche Spritzungen im Jahr 2024 wurde nun vom Verwaltungsgericht Koblenz als unzulässig abgewiesen.
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage zweier Umweltorganisationen gegen Hubschrauber- und Drohnenspritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel im Jahr 2024 als unzulässig abgewiesen. Das teilt das Gericht mit. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Schmetterlingsforscher).