Anekdoten aus Daaden Alarm auf dem Stegskopf: Raus in die kalte Nacht 19.11.2025, 11:00 Uhr

i Das Lager Stegskopf liegt ziemlich ab vom Schuss. Ideal für Schießübungen. Generationen junger Soldaten sind bei Daaden ausgebildet worden. Wir haben Anekdoten gesammelt. Thomas Frey/dpa

An einer Alarmübung kommt in Daaden niemand vorbei. Dabei werden die Rekruten von den Ausbildern aus dem Schlaf gebrüllt. Bei Schnee und Regen geht’s dann über den stockdunklen Truppenübungsplatz am Stegskopf. Zeitzeugen erinnern sich an das Ritual.

Es ist eine stockfinstere Nacht im Winter 1980/81. Nur ab und zu scheint der Mond zwischen den Wolken durch. Dann taucht er den Truppenübungsplatz am Stegskopf in ein geheimnisvolles Licht. Rekrut Udo Müller hat den ganzen Tag Schneeblöcke ausgestochen, um sich seine Übernachtungsstätte zu mauern.







