Welche militärische Bedeutung die Eifelautobahn A1 hat

Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts ist der A1-Lückenschluss in der Eifel wichtig für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Was hinter der Entscheidung steckt.
Lesezeit 4 Minuten
Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weg frei gemacht für den Bau des ersten Abschnitts des A1-Lückenschlusses in der Eifel. Die Begründung der Leipziger Richter für ihre Entscheidung dürfte aber so manchen überrascht haben. Weder die Bedeutung der Autobahn für die regionale Wirtschaft noch die Belastung für die Bewohner der umliegenden Dörfer durch den wegen des fehlenden Lückenschlusses umgeleiteten Verkehr spielten offenbar eine Rolle für das ...