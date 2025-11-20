Nach dem Leipziger Urteil Welche militärische Bedeutung die Eifelautobahn A1 hat Bernd Wientjes 20.11.2025, 15:00 Uhr

i 22.06.2018, Nordrhein-Westfalen, Blankenheim: Ein mit einer Drohne aufgenommenes Foto zeigt das Ende der Autobahn A1 bei Blankenheim. Die 25 Kilometer große Lücke der A1 zwischen Blankenheim und Kelberg in der Eifel soll nach neuen Planungen nun geschlossen werden. (zu dpa: «Rückt der A1-Lückenschluss in der Eifel näher?») Henning Kaiser. Henning Kaiser/dpa

Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts ist der A1-Lückenschluss in der Eifel wichtig für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Was hinter der Entscheidung steckt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weg frei gemacht für den Bau des ersten Abschnitts des A1-Lückenschlusses in der Eifel. Die Begründung der Leipziger Richter für ihre Entscheidung dürfte aber so manchen überrascht haben. Weder die Bedeutung der Autobahn für die regionale Wirtschaft noch die Belastung für die Bewohner der umliegenden Dörfer durch den wegen des fehlenden Lückenschlusses umgeleiteten Verkehr spielten offenbar eine Rolle für das ...







