Hoffnungsschimmer für Bopparder Klinik 
Für das defizitäre Heilig Geist Krankenhaus in Boppard liegt ein Rettungsvorschlag vor.
Philipp Lauer

Aus dem defizitären Heilig Geist Krankenhaus in Boppard, ein Standort des Klinikverbundes GKM, soll eine Regioklinik werden. Dieser Vorschlag liegt zumindest nach einem Krisengespräch mit den GKM-Akteuren und dem Gesundheitsminister auf dem Tisch.

Hat das Heilig Geist Krankenhaus Boppard noch eine Zukunft? Und wenn ja, welche – und zumal noch innerhalb des Klinikverbundes Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM)? Um diese Fragen kreisen vornehmlich die Mehrheitsgesellschafter des GKM – die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) – sowie der Rhein-Hunsrück-Kreis seit Langem.

