Ergebnisse bis Ende November Landeskrankenhaus: So steht es um die anonymen Vorwürfe 20.11.2025, 15:56 Uhr

i Der Altbau der Rhein-Mosel-Fachklinik, der größten Einrichtung des Landeskrankenhauses mit mehr als 1000 Betten. Es ist der größte Klinikverbund im psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wie ist die Lage am Landeskrankenhaus, das nicht nur in finanzielle Turbulenzen geraten ist? Vorwürfe gegen den Geschäftsführer werden weiterhin von einer Kanzlei untersucht. Bald sollen erste Ergebnisse vorliegen.

Seit mehreren Wochen untersucht eine Koblenzer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei anonym vorgebrachte Vorwürfe gegen den Geschäftsführer des in finanzielle Turbulenzen geratenen Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz, Alexander Wilhelm. „Erste Ergebnisse liegen nach Angaben der beauftragten Kanzlei bis Ende November vor“, erklärte jetzt ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums auf Anfrage unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen