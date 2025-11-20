Landeskrankenhaus: So steht es um die anonymen Vorwürfe

Wie ist die Lage am Landeskrankenhaus, das nicht nur in finanzielle Turbulenzen geraten ist? Vorwürfe gegen den Geschäftsführer werden weiterhin von einer Kanzlei untersucht. Bald sollen erste Ergebnisse vorliegen.
Lesezeit 2 Minuten
Seit mehreren Wochen untersucht eine Koblenzer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei anonym vorgebrachte Vorwürfe gegen den Geschäftsführer des in finanzielle Turbulenzen geratenen Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz, Alexander Wilhelm. „Erste Ergebnisse liegen nach Angaben der beauftragten Kanzlei bis Ende November vor“, erklärte jetzt ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums auf Anfrage unserer Zeitung.