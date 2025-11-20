Urteil gegen Rechtsextremisten ist nun rechtskräftig

Ein junger Mann mit rechtsextremer Gesinnung aus dem Kreis Limburg-Weilburg, der auch im Westerwaldkreis zur Schule gegangen war, soll Umsturzpläne gehegt und Waffen besessen haben. Jetzt steht fest: Der heute 20-Jährige muss im Gefängnis bleiben.
Das am 4. Februar dieses Jahres ergangene Urteil des Landgerichts Limburg gegen einen 20-jährigen Rechtsextremisten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, der in der Vergangenheit auch an einem Gymnasium im Westerwaldkreis auffällig geworden war, ist nun rechtskräftig.