Schüler aus dem Westerwald Urteil gegen Rechtsextremisten ist nun rechtskräftig Rolf Goeckel 20.11.2025, 10:59 Uhr

i Revision verworfen: Das Urteil des Landgerichts Limburg gegen einen 20-jährigen Rechtsextremisten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg ist nun rechtskräftig. Peter Kneffel. picture alliance/dpa/dpa Pool

Ein junger Mann mit rechtsextremer Gesinnung aus dem Kreis Limburg-Weilburg, der auch im Westerwaldkreis zur Schule gegangen war, soll Umsturzpläne gehegt und Waffen besessen haben. Jetzt steht fest: Der heute 20-Jährige muss im Gefängnis bleiben.

Das am 4. Februar dieses Jahres ergangene Urteil des Landgerichts Limburg gegen einen 20-jährigen Rechtsextremisten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, der in der Vergangenheit auch an einem Gymnasium im Westerwaldkreis auffällig geworden war, ist nun rechtskräftig.







