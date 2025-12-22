Dreifach-Bingo im Raum Mainz Lotto macht weiteren Rheinland-Pfälzer zum Millionär 22.12.2025, 12:37 Uhr

i Mit einem Bingo-Los hat ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Raum Mainz einen Millionengewinn eingeheimst. Tom Weller. picture alliance/dpa

1.582.771,80 Euro: ein gewaltiger Betrag. Er landet in den nächsten Tagen auf einem rheinland-pfälzischen Bankkonto. Ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Raum Mainz hatte Glück mit einem Bingo-Los.

Besonders fröhliche Weihnachten dürfte es in einem Haushalt im Raum Mainz geben: Denn eine Tipperin oder ein Tipper aus der Region darf sich kurz vor Heiligabend über einen Lottogewinn in Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro freuen. Die Glücksgöttin schlug am vierten Advent zu, teilt Lotto Rheinland-Pfalz mit.







