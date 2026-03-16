Tipper ist noch unbekannt 
Lotto-Glückspilz aus dem Westerwald ist jetzt Millionär
Der Westerwald ist um einen Lotto-Millionär reicher: Ein Tipper oder eine Tipperin hat 2,9 Millionen Euro gewonnen.
Der Westerwald ist um einen Lotto-Millionär reicher: Ein Tipper oder eine Tipperin hat 2,9 Millionen Euro gewonnen.
Shireen Broszies. picture alliance/dpa

Erst in der vergangenen Woche gingen zwei sechsstellige Summen an zwei Lotto-Spieler im  Westerwald. Jetzt hat die Glücksfee einer Person aus der Region einen Millionen-Gewinn beschert. 

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Die Glücksfee scheint es mit Westerwäldern momentan sehr gut zu meinen: Dorthin gingen just in der vergangenen Woche gleich zwei sechsstellige Lotto-Gewinne. Nun meldet Lotto Rheinland-Pfalz, dass erneut jemandem aus dem Westerwald das Lottoglück hold war: Er oder sie ist 2,9 Millionen Euro reicher.

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