Tipper ist noch unbekannt Lotto-Glückspilz aus dem Westerwald ist jetzt Millionär 16.03.2026, 14:42 Uhr

i Der Westerwald ist um einen Lotto-Millionär reicher: Ein Tipper oder eine Tipperin hat 2,9 Millionen Euro gewonnen. Shireen Broszies. picture alliance/dpa

Erst in der vergangenen Woche gingen zwei sechsstellige Summen an zwei Lotto-Spieler im Westerwald. Jetzt hat die Glücksfee einer Person aus der Region einen Millionen-Gewinn beschert.

Die Glücksfee scheint es mit Westerwäldern momentan sehr gut zu meinen: Dorthin gingen just in der vergangenen Woche gleich zwei sechsstellige Lotto-Gewinne. Nun meldet Lotto Rheinland-Pfalz, dass erneut jemandem aus dem Westerwald das Lottoglück hold war: Er oder sie ist 2,9 Millionen Euro reicher.







Artikel teilen

Artikel teilen