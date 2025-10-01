Stadt liegt bei Test weit vorn: Lob vom ADAC für Nachtbus-Angebot in und um Koblenz
Lob vom ADAC für Nachtbus-Angebot in und um Koblenz
Immer wieder gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz Kritik am ÖPNV-Angebot. Umso schöner, wenn es Anlass zum Lob gibt: Der ADAC hat sich die Nachtbusangebote in deutschen Großstädten angeschaut. Koblenz schneidet dabei gut ab.
Koblenz ist mit seinem kulturellen und gastronomischen Angebot der absolute Anziehungspunkt im Norden von Rheinland-Pfalz. Und wer freitags oder samstags aus dem Umland in die Alt- und Innenstadt kommt, um zu feiern, ins Theater zu gehen oder Freunde bei einem Restaurantbesuch zu treffen, der kommt mit den Nachtbussen auch ziemlich zuverlässig wieder nach Hause.