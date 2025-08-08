Bei einem Autounfall auf der A6 bei Kaiserslautern laufen große Mengen Treibstoff aus. Für mehrere Stunden wird die Straße voll gesperrt, die Reinigungsarbeiten dauern länger an.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein bei einem Unfall gerissener Lkw-Tank hat auf der Autobahn 6 für langwierige Reinigungsarbeiten gesorgt. Große Mengen Treibstoff waren nach der Kollision eines Lkws und eines Autos in Fahrtrichtung Saarbrücken am Donnerstagabend über alle drei Fahrspuren gelaufen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Fachfirma wurde mit der Reinigung beauftragt. Sie war nach Angaben eines Polizeisprechers auch am Freitagmorgen noch damit beschäftigt. Die Autobahn wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden zunächst voll gesperrt und dann in der Nacht wieder freigegeben.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Schaden – und vor allem der Umweltschaden – ließ sich laut dem Sprecher zunächst nicht beziffern.