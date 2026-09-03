Unfall
Lkw-Fahrer bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt
Polizeiauto Symbolbild
Der Lkw prallte laut Polizei gegen die Tunnelwand. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Ein Mann gerät mit seinem Auto auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Lastwagen. Ein Tunnel muss einige Stunden gesperrt werden.

Lesezeit 1 Minute

Annweiler (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in einem Tunnel auf der Bundesstraße 10 bei Annweiler ist ein Lastwagenfahrer leicht verletzt worden. Der Tunnel sei wegen der Bergungsarbeiten etwa drei Stunden ganz gesperrt worden. Der Verkehr staute sich, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer war laut Polizei am frühen Morgen auf der Strecke in Richtung Pirmasens aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei sein Wagen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen.

Durch den Aufprall brach die Lenkstange des Lastwagens, und das Fahrzeug prallte gegen die Tunnelwand. Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-627216/1

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Verkehr

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