Mehr als 20 Tonnen Stahlträger verrutschen auf einem Lkw: Bei St. Ingbert droht der Lastwagen umzukippen, die A6 ist in beide Richtungen dicht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Weil ein Lkw umzukippen droht, kommt es auf der A6 bei St. Ingbert zu erheblichen Behinderungen. Wie ein Sprecher des Lagezentrums Saarbrücken mitteilte, verrutschte am Nachmittag die Ladung des Lastwagens, der Stahlträger mit einem Gewicht von mehr als 20 Tonnen geladen hat. Der Fahrer, der in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war, habe rund einen Kilometer hinter der Grumbachtalbrücke am rechten Fahrbahnrand halten können.

Laut dem Sprecher sicherte die Feuerwehr das Fahrzeug am Abend mit Stahlseilen. Die Autobahn sei in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr staue sich über mehr als zehn Kilometer. Bergungsfahrzeuge seien unterwegs. Das Deutsche Rote Kreuz versorge die wartenden Autofahrer. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.