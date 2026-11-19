Die Filmauswahl Wenn Chopin spielt, schwärmt selbst der König 19.11.2026, 11:39 Uhr

i Der Star der Stadt: Frédéric Chopin (Eryk Kulm) ist 25 und wird in den Pariser Salons und bei Soireen gefeiert. „Chopin - eine Sonate in Paris“ ist als RZ-Filmschatz am 2. Dezember in Bad Kreuznach und Koblenz zu sehen. Neue Visionen Filmverleih/dpa

Mit 25 liegt Frédéric Chopin ganz Paris zu Füßen. Für die Rolle übte Eryk Kulm bis zu sechs Stunden täglich am Klavier. Wie er den umjubelten Pianisten zum Leben erweckt, zeigt der RZ-Filmschatz am 2. Dezember in Koblenz und Bad Kreuznach.

Stille, nur eine Fliege summt, Frédéric Chopin sitzt in seiner Pariser Wohnung, die Augen geschlossen, ein Lächeln im Gesicht. Als er die Augen öffnet, fragt man sich, wo er in Gedanken gerade war. Die Gäste der Pariser Salons einen Chopin, der den Beifall genießt, der ihm am Klavier sicher ist.







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