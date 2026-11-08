Von den Cyberangriffen auf Supermärkte waren auch zwei rheinland-pfälzische Geschäfte betroffen. Wie das Landeskriminalamt in Mainz die aktuelle Gefährdungslage einschätzt.
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Cyberangriffe auf Supermärkte in mehreren Bundesländern sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung. Aus Rheinland-Pfalz sind bislang zwei Fälle bekannt: In einem Geschäft im Kreis Kusel sowie in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb im Kreis Kaiserslautern wurde per Zugriff von außen die Kühlanlage auf Heizbetrieb umgestellt.