Cyberangriff auf Märkte in RLP LKA warnt: Nicht nur kritische Infrastruktur gefährdet Frank Schmidt-Wyk 08.11.2026, 06:00 Uhr

i Leergeräumte Kühltheken in Supermärkten: Auch ein Geschäft sowie ein Betrieb in der Westpfalz sind von Hackerangriffen betroffen (Symbolfoto). picture alliance/dpa/AWO Ennepe-Ruhr

Von den Cyberangriffen auf Supermärkte waren auch zwei rheinland-pfälzische Geschäfte betroffen. Wie das Landeskriminalamt in Mainz die aktuelle Gefährdungslage einschätzt.

Cyberangriffe auf Supermärkte in mehreren Bundesländern sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung. Aus Rheinland-Pfalz sind bislang zwei Fälle bekannt: In einem Geschäft im Kreis Kusel sowie in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb im Kreis Kaiserslautern wurde per Zugriff von außen die Kühlanlage auf Heizbetrieb umgestellt.







Artikel teilen

Artikel teilen