Cyberangriff auf Märkte in RLP
LKA warnt: Nicht nur kritische Infrastruktur gefährdet 
Leergeräumte Kühltheken in Supermärkten: Auch ein Geschäft sowie ein Betrieb in der Westpfalz sind von Hackerangriffen betroffen
Leergeräumte Kühltheken in Supermärkten: Auch ein Geschäft sowie ein Betrieb in der Westpfalz sind von Hackerangriffen betroffen (Symbolfoto).
picture alliance/dpa/AWO Ennepe-Ruhr

Von den Cyberangriffen auf Supermärkte waren auch zwei rheinland-pfälzische Geschäfte betroffen. Wie das Landeskriminalamt in Mainz die aktuelle Gefährdungslage einschätzt.

Lesezeit 1 Minute
Cyberangriffe auf Supermärkte in mehreren Bundesländern sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung. Aus Rheinland-Pfalz sind bislang zwei Fälle bekannt: In einem Geschäft im Kreis Kusel sowie in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb im Kreis Kaiserslautern wurde per Zugriff von außen die Kühlanlage auf Heizbetrieb umgestellt.
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