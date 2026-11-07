Christine Pieroth ist der erste Gast, mit dem Kork & Schrauber, der Weinpodcast der Rhein-Zeitung, in die zweite Staffel startet. Die Jungwinzerin von der Nahe macht so ziemlich alles anders als ihre Eltern. Im Podcast gibt sie Einblicke.

Christine Pieroth verzichtet auf Schwefel, Reinzuchthefen und Filtration, baut ihre Weine in alten Stückfässern aus und lässt auch mal ihre Weißweine mit der Maische gären. Kurzum, sie geht ihren eigenen Weg. Warum sie sich dennoch nicht als klassische Naturwein-Winzerin sieht, erzählt sie im Gespräch mit Kristine Bäder und René Harth in einer neuen Folge von „Kork & Schrauber“, dem Weinpodcast der Rhein-Zeitung.

Dabei hat Christine Pieroth durchaus eine klassische Winzerausbildung absolviert, unter anderem beim renommierten Weingut Keller in Rheinhessen, und in Geisenheim studiert. Doch Erfahrungen im Ausland, insbesondere in Kanada, haben ihren Blick auf Landwirtschaft und Weinbau verändert. „Ich habe dort erfahren, wie man ganz nah mit der Natur lebt“, sagt sie über die prägenden Erfahrungen. Ihre Philosophie beginnt deshalb schon viel früher: nämlich im Weinberg. Dort setzt sie auf natürliche Begrünung wie Bäume, Hecken und möglichst vielfältige Lebensräume. Mit ihrem Label Piri Naturel geht sie ihren eigenen Weg und verbindet naturnahe Bewirtschaftung mit einer zurückhaltenden Weinbereitung. Wilde Orange Wines sind dabei gar nicht unbedingt ihr Ziel. Vielmehr sollen ihre Weine möglichst unverfälscht sein und gleichzeitig Herkunft, Rebsorte und Charakter zeigen.

Im Gespräch mit den Hosts Kristine Bäder und René Harth verrät Christine Pieroth, warum Naturwein für sie im Weinberg beginnt, was regenerative Landwirtschaft mit gutem Wein zu tun hat und weshalb ein möglichst geringer Eingriff im Keller nicht automatisch weniger Arbeit bedeutet. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, wie sich die Naturweinszene entwickelt hat und ob Naturwein inzwischen auch bei klassischen Weintrinkern angekommen ist. Das ganze Gespräch gibt es ab sofort als Podcastfolge überall dort, wo es Podcasts gibt.

Staffel 2: Kork & Schrauber

Die Folgen der zweiten Staffel starten am 7. November. Alle Folgen gibt es unter www.rhein-zeitung.de/korkschrauber oder überall dort, wo es Podcasts gibt.