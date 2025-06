Ramstein (dpa) – Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz verzichtet auf die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in der Pfalz. Nach dpa-Informationen lässt der 24-Jährige und Vorjahreszweite des Straßenrennens die Chancen auf den DM-Sieg am Wochenende liegen, um sich auf die Tour de France vorzubereiten. Zudem will sich Lipowitz noch von der Dauphiné-Rundfahrt erholen, nachdem er dabei einen starken dritten Gesamtrang hinter den Superstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard gefeiert hatte.

Sein Team Red Bull hat das Aufgebot für die am 3. Juli in Lille beginnende dreiwöchige Frankreich-Rundfahrt zwar noch nicht veröffentlicht, aber Lipowitz' Tour-Debüt gilt als wahrscheinlich.

Nach zuletzt zwei Jahren im Schwarzwald starten die deutschen Profis bei der DM zunächst am Freitag in Ramstein in den Einzelzeitfahren. Am Sonntag folgt das Straßenrennen um die pfälzische Gemeinde Linden in der Nähe von Kaiserslautern.