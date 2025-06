Linkin Park spielt bei Rock am Ring 2026

Der erste Tag von Rock am Ring 2025 ist noch nicht rum, da steht schon ein Headliner für das nächste Jahr fest: Die Fans können sich auf Linkin Park freuen.

Nürburg (dpa) – Die US-amerikanische Band Linkin Park spielt 2026 als Headliner beim Festival Rock am Ring. Das gab der Veranstalter am ersten Abend des diesjährigen Rock am Rings mit Feuerwerk und einer LED-Anzeige bekannt.

In diesem Jahr feiert das Festival 40-jähriges Jubiläum. Rund 100 Acts spielen noch bis Sonntag auf vier Bühnen. Es ist mit 90.000 Menschen ausverkauft. Beim Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg spielen zeitversetzt fast die gleichen Bands.