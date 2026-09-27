Rebecca Ruppert dürfte eines der zentralen Gesichter bleiben, auch nach dem Parteitag in Ludwigshafen. Künftig soll die Linke in Rheinland-Pfalz wieder von einer Doppelspitze geführt werden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Rund ein halbes Jahr nach dem verpassten Einzug in den Landtag wählt die rheinland-pfälzische Linke ihren Vorstand neu. Die Partei kommt an diesem Sonntag (ab 10.00 Uhr) in Ludwigshafen zu einem Parteitag zusammen.

Von der ursprünglichen Doppelspitze aus Rebecca Ruppert und Dave Koch war zuletzt nur noch Ruppert im Amt, nachdem Koch im Mai vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Künftig soll es wieder eine Doppelspitze werden. Für die kandidiert neben Ruppert Judith Huber. Sie ist bisher Beisitzerin im Landesvorstand.

Die Linke hatte sich bei der Landtagswahl im vergangenen März Hoffnungen gemacht, zum ersten Mal in den Landtag in Mainz einzuziehen. Am Ende kam sie aber nicht über 4,4 Prozent hinaus.

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