Unfall
Linienbus kollidiert mit Baum – und rollt dann los
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Stefan Puchner. DPA

Nach einer Kollision verkeilt sich ein Baum unter einem Bus. Als der Busfahrer versucht, ihn zu entfernen, passiert Unerwartetes.

Lesezeit 1 Minute

Preist (dpa/ lrs) – Ein Linienbus ist nach einem Unfall in Preist (Eifelkreis Bitburg-Prüm) eine Straße hinabgerollt und hat dabei mehrere Autos und Grundstücksmauern beschädigt. Der Fahrer des Busses habe zuvor verkehrsbedingt zurücksetzen müssen, der Bus sei dann in einen Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Fahrgäste waren demnach zu dem Zeitpunkt nicht in dem Bus.

Der Fahrer habe dann versucht, den Baum unter dem Bus zu entfernen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe sich vermutlich die Handbremse gelöst, der Bus rollte die Straße hinab. Zwei geparkte Autos und mehrere Grundstücksmauern und Zäune wurden beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:250808-930-889947/1

Tempo, Tore, Titeljagd 2025/2026
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von der Zweiten Frauen-Bundesliga über die Männer-Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten