Nach einer Kollision verkeilt sich ein Baum unter einem Bus. Als der Busfahrer versucht, ihn zu entfernen, passiert Unerwartetes.

Preist (dpa/ lrs) – Ein Linienbus ist nach einem Unfall in Preist (Eifelkreis Bitburg-Prüm) eine Straße hinabgerollt und hat dabei mehrere Autos und Grundstücksmauern beschädigt. Der Fahrer des Busses habe zuvor verkehrsbedingt zurücksetzen müssen, der Bus sei dann in einen Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Fahrgäste waren demnach zu dem Zeitpunkt nicht in dem Bus.

Der Fahrer habe dann versucht, den Baum unter dem Bus zu entfernen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe sich vermutlich die Handbremse gelöst, der Bus rollte die Straße hinab. Zwei geparkte Autos und mehrere Grundstücksmauern und Zäune wurden beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.