Sich beim Autofahren nach einem Gegenstand im Fußraum des Fahrzeugs bücken? Keine gute Idee. In Saarbrücken ist es so zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Lieferwagen ist in Saarbrücken-Dudweiler in einen Supermarkt gefahren. Laut Polizei griff der 57-jährige Fahrer auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts nach einem Gegenstand im Fußraum seines Wagens und rollte dabei ungebremst in den Eingangsbereich des Supermarktes. Dort wurde ein 62 Jahre alter Mann leicht an Arm und Fuß verletzt. Der Sachschaden wurde auf mehr als 25.000 Euro geschätzt.

Der Supermarkt musste vorerst geschlossen werden. Gegen den Unfallverursacher sei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, hieß es.