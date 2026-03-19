Alexander Schweitzer oder Gordon Schnieder? Wenn die Wahl schon heute wäre, dann wäre CDU-Mann Gordon Schnieder der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident – zumindest laut aktuellem „Politbarometer Extra“. So schneiden die Parteien ab.
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Der Countdown läuft: Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wählen in nur wenigen Tagen einen neuen Landtag. Wer schafft es als stärkste Kraft ins Parlament, wer wird in den kommenden fünf Jahren Ministerpräsident? Und wer scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde?