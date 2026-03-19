Landtagswahl Rheinland-Pfalz Letzte ZDF-Umfrage vor der Wahl: CDU knapp vor der SPD Bastian Hauck

Hannah Klein 19.03.2026, 22:33 Uhr

i Kommt es nach 35 Jahren zu einem Machtwechsel in Rheinland-Pfalz? Das aktuelle "ZDF-Politbarometer Extra" deutet es kurz vor der Wahl erneut an: Es könnte am Sonntag eine ganz enge Entscheidung zwischen Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, links im Bild) und Herausforderer Gordon Schnieder (CDU) werden. Uwe Anspach/dpa

Alexander Schweitzer oder Gordon Schnieder? Wenn die Wahl schon heute wäre, dann wäre CDU-Mann Gordon Schnieder der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident – zumindest laut aktuellem „Politbarometer Extra“. So schneiden die Parteien ab.

Der Countdown läuft: Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wählen in nur wenigen Tagen einen neuen Landtag. Wer schafft es als stärkste Kraft ins Parlament, wer wird in den kommenden fünf Jahren Ministerpräsident? Und wer scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde?







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