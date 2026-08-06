Flaute
Leifheit spürt Konsumzurückhaltung
Leifheit
Leifheit spürt eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Die Nachfrage nach Haushaltswaren bleibt schwach. Das spürt Leifheit bei der Halbjahresbilanz.

Lesezeit 1 Minute

Nassau (dpa/lrs) – Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust eingefahren. Unter dem Strich steht ein Minus von 2,4 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) mitteilte.

Gründe seien unter anderem ein anhaltend schwieriges Marktumfeld und eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Der Umsatz sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen Euro, wie das 1959 gegründete Unternehmen weiter mitteilte.

«Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran», sagte der Vorstandsvorsitzende der Leifheit AG, Alexander Reindler. Für das Gesamtjahr rechnet Leifheit nun mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. Euro) und einem operativen Ergebnis bei rund null.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-492991/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten