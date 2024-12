Moselschiffe fast alle befreit Leichtes Hochwasser behindert Notschleusungen nicht 23.12.2024, 14:34 Uhr

i Arbeiter bauen während der Nacht den Revisionsverschluss der Schleuse Müden auf. Marcus Führer. dpa

Auch das noch: Zu Weihnachten kündigen die Experten ein leichtes Hochwasser an der Mosel an. Die Notschleusungen in Müden tangiert das allerdings nicht mehr – dies sind so gut wie beendet. Wie es nun weitergeht.

So gut wie alle Schiffe, die nach der Havarie der Müdener Schleuse auf der Mosel festsaßen, sind befreit: Am Montagnachmittag wurde als vorläufig letztes Schiff ein Fahrzeug des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Mosel-Saar-Lahn per Notschleusung flussabwärts bewegt.

