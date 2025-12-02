Frau mit abgetrenntem Kopf Leichenfund von Monreal gibt Polizei weiter Rätsel auf Tim Kosmetschke 02.12.2025, 15:47 Uhr

i Grausiger Fund im Kreis Mayen-Koblenz: Am Freitag wurde eine Leiche in einem Waldstück bei Monreal entdeckt. Die Identität der Frau sei noch nicht abschließend geklärt: „Die Auswertung der DNA-Analyse dauert weiter an. Es wird mit einem Ergebnis in den kommenden Tagen gerechnet“, erklärt eine Polizeisprecherin. Sascha Ditscher/dpa

Wie kam die enthauptete Frauenleiche in den Wald bei Monreal? Wer war die Frau? Wie ist sie ums Leben gekommen – und wo? Der mysteriöse Kriminalfall gibt Ermittlern und Öffentlichkeit viele Fragen auf. Wir haben sie der Polizei gestellt.

Der Fall der bei Monreal im Kreis Mayen-Koblenz gefundenen, brutal zerstückelten Frauenleiche gibt weiter Rätsel auf – und hinterlässt derzeit auch noch etliche offene Fragen. Einen Tag, nachdem die Polizei über den grausigen Fund vom Freitag informiert hat, gibt es noch keinen neuen Ermittlungsstand, teilt die Polizei in Hagen auf Anfrage unserer Zeitung lediglich mit.







