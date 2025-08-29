Im Saarland findet die Polizei eine Leiche. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis starb der Mann durch Stiche in Herz und Bauch. Unter Tatverdacht: Sein Stiefsohn.

Heusweiler (dpa/lrs) – Nach dem Leichenfund im saarländischen Heusweiler steht fest, dass der 65-Jährige durch eine Stichverletzung im Oberbauch gestorben ist. Dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion zufolge wurde durch den Stich auch das Herz des Mannes verletzt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» berichtet.

Am Donnerstag wurde ein Haftbefehl gegen den Stiefsohn des Toten erlassen. Der 28-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht des Totschlags. Inzwischen befindet er sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Leiche wurde am Mittwoch gefunden

Die Polizei wurde am Mittwochabend wegen einer möglichen Bedrohung mit Schusswaffe und Messer zu dem Anwesen in Heusweiler gerufen, wie es hieß. Dort fanden die Beamten den 28-Jährigen mit einer Verletzung am Hinterkopf. Vor Ort habe noch eine «unklare Bedrohungslage» geherrscht, sagte ein Polizeisprecher.

Es sei eine Person mit Schusswaffe in dem Anwesen vermutet worden. Mehrfach habe die Polizei versucht, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, auch Spezialkräfte seien im Einsatz gewesen. Schließlich habe man das Anwesen betreten und den die Leiche des 65 Jahre alten Mann vorgefunden. Nähere Auskünfte zu möglichen Hintergründen der Tat können die Ermittler wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht geben.