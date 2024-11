Rheinland-Pfalz Leichen vom Rodder Maar: Opfer wurden mit massiver Gewalt getötet Anke Mersmann

i ARCHIV - 21.10.2024, Rheinland-Pfalz, Niederdürenbach: Ein Absperrband der Polizei. In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) sind am Sonntagmorgen (20.10.2024) in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden worden. (zu dpa: «Zwei Tatverdächtige nach Leichenfund in Eifel festgenommen») Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Thomas Frey. dpa

Die Kriminalpolizei Koblenz hat zwei dringend Tatverdächtige im Fall der zwei am Rodder Maar im Kreis Ahrweiler entdecken Leichen festgenommen: Einer Frau und einem Mann wird vorgeworfen, ihre beiden männlichen Opfer brutal getötet, zum Maar transportiert und dort verbrannt zu haben. Die beiden sind in Untersuchungshaft. Inzwischen steht auch die Identität der beiden Toten fest.

Wenige Tage, nachdem die verbrannten Leichen zweier Männer am See Rodder Maar in Niederdürenbach im Kreis Ahrweiler gefunden wurden, hat die Kriminalpolizei Koblenz zwei dringend Tatverdächtige festgenommen: Es handelt sich laut Staatsanwaltschaft Koblenz um eine 51-jährige Deutsche aus dem Landkreis Ahrweiler und einen 40-jährigen Mann, der sich zuletzt ebenfalls im Landkreis Ahrweiler aufhielt.

