Leichen am Rodder Maar – Prozess gegen Paar startet

Koblenz (dpa/lrs) – Nachdem im vergangenen Oktober zwei verbrannte Leichen am Rodder Maar gefunden wurden, beginnt heute (9.30 Uhr) der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder. Das Paar ist am Landgericht Koblenz unter anderem wegen gemeinschaftlichem Mordes angeklagt.

Die 51 und 41 Jahre alten Angeklagten führten laut Mitteilung eine Liebesbeziehung. Beide Opfer im Alter von 61 und 28 Jahren kannten demnach die 51 Jahre alte Angeklagte – hatten miteinander aber nichts zu tun.

Mit Messer angegriffen und Vorschlaghammer erschlagen?

Den 61-Jährigen sollen die Angeklagten laut Vorwurf mit einem Messer angegriffen, gefesselt und mit einem Vorschlaghammer erschlagen haben. Demnach wollten sie an das Vermögen des Mannes kommen.

Das 28 Jahre alte Opfer hingegen soll für die Angeklagte Sanierungsarbeiten in ihrem Haus durchgeführt haben, hieß es. «Im Gegenzug soll vereinbart worden sein, dass der 28-jährige Geschädigte die Erdgeschosswohnung des Hauses übertragen bekomme und dort auch einziehen werde», so das Gericht. Um das zu verhindern und um an das Fahrzeug des Mannes zu gelangen, sollen die Angeklagten ihn drei Tage nach der ersten Tat ebenfalls gefesselt und mit einem Fausthammer erschlagen haben.

Beide Leichen sollen die Angeklagten laut Vorwurf anschließend mit dem Fahrzeug des 28-Jährigen zum Rodder Maar gefahren und angezündet haben. Bislang sind bis Ende Juli Termine geplant.