„Ich habe auch mitunter Angst“: Eine Lehrerin der Koblenzer Clemens-Brentano-Realschule plus spricht über die Ausnahmezustände an ihrer Schule. Nach mehreren Schulalarmen ist es der nächste Hilferuf einer Lehrerin, die am liebsten hinschmeißen würde.
Lesezeit 5 Minuten
Alexandra Müller (Name von der Redaktion geändert) hat schon oft überlegt, hinzuwerfen. Sie hat schon mehrfach mit sich gerungen, die Schule oder ganz den Beruf zu wechseln. Den Notausgang zu wählen – und die Missstände an ihrer Schule hinter sich zu lassen.