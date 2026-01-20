Nach Alarm von Schulen in RLP Lehrerin der Clemens-Brentano-Realschule ruft um Hilfe Bastian Hauck 20.01.2026, 12:45 Uhr

i „Ich habe schon oft darüber nachgedacht, die Schule zu wechseln beziehungsweise hinzuschmeißen": Das vertraut eine Lehrerin der Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus in Koblenz uns im Gespräch an. Spaß macht der Lehrerjob der Pädagogin aktuell nicht mehr. Alexej Zepik

„Ich habe auch mitunter Angst“: Eine Lehrerin der Koblenzer Clemens-Brentano-Realschule plus spricht über die Ausnahmezustände an ihrer Schule. Nach mehreren Schulalarmen ist es der nächste Hilferuf einer Lehrerin, die am liebsten hinschmeißen würde.

Alexandra Müller (Name von der Redaktion geändert) hat schon oft überlegt, hinzuwerfen. Sie hat schon mehrfach mit sich gerungen, die Schule oder ganz den Beruf zu wechseln. Den Notausgang zu wählen – und die Missstände an ihrer Schule hinter sich zu lassen.







