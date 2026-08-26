Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslang für den 81-Jährigen, der Amy Lopez getötet haben soll. Das Urteil wird noch diese Woche erwartet.

Koblenz (dpa) - Der Mann, der vor rund drei Jahrzehnten die US-amerikanische Touristin Amy Lopez in Koblenz sexuell missbraucht und ermordet haben soll, steht kurz vor einem Urteil. Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Koblenz eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 81 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes. Demnach sei eine besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Der Angeklagte hatte die Tat zu Prozessbeginn über seinen Anwalt Volker Klein vollumfänglich eingestanden. Für die Staatsanwaltschaft besteht auch mit Blick auf die forensischen Untersuchungen «keinerlei Restzweifel». Die Anwälte der Nebenkläger, der Familie von Amy Lopez, schlossen sich in wesentlichen Punkten der Forderung der Staatsanwaltschaft an.

Auch Verteidiger Klein ging mit der Einschätzung der Staatsanwaltschaft mit. Für ihn sei die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld eine juristische Frage, die aufgrund des hohen Alters des Angeklagten jedoch kaum einen Unterschied mache.

Der Vorsitzende Richter Rupert Stehlin schloss vor Verlesung der Plädoyers die Beweisaufnahme. Einem Gutachten zufolge liegt bei dem Angeklagten eine chronische Vergewaltigungsdisposition vor, als Krankheit wurde dies jedoch nicht eingestuft, wie Staatsanwalt Julian Gislai berichtete. Damit sei der Mann vollumfänglich schuldfähig.

«Abartige sexuelle Fantasien»

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, «zur Befriedigung des Geschlechtstriebs heimtückisch und sonst aus niedrigen Beweggründen einen Menschen getötet zu haben». Seine «abartigen sexuellen Fantasien» habe er «um jeden Preis» ausleben wollen, hieß es im Plädoyer des vortragenden Staatsanwalts.

Demnach hatte er im September 1994 die 24 Jahre alte Amy Lopez gefesselt, sexuell missbraucht und mit neun Messerstichen getötet. Zuvor lockte er sie laut Anklage nahe der Festung Ehrenbreitstein in ein abseits gelegenes, leerstehendes Gebäude. Kurz nach der Tat fanden spielende Kinder die Leiche.

Die Tat konnte erst nach einer Auswertung alter DNA-Spuren mit neuen technischen Möglichkeiten aufgeklärt werden. Diese konnten dem 81-Jährigen zugeordnet werden, der daraufhin Ende Februar 2026 in einem Seniorenheim im Raum Koblenz festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft saß.

Nun steht bereits nach dem dritten Prozesstag ein Urteil kurz bevor – es soll an diesem Freitag fallen.