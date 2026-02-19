Es könnte 20 Jahre dauern, um allein den Sanierungsstau bei den Kreisstraßen abzubauen. Doch bei der Straßenbaubehörde LBM fehlt Personal – allein in der Zentrale in Koblenz sind 60 Stellen frei.
Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz steckt in einem milliardenschweren Sanierungsstau. Jüngster Aufreger: Die Kreisstraßen sind voller Risse, Wellen und Löcher – fast 41 Prozent in einem „sehr schlechten Zustand“. Das ergab die bislang letzte Prüfung im Jahr 2021. Anfang des Monats schlug der rheinland-pfälzische Rechnungshof deshalb Alarm.