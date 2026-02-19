Milliarden-Sanierungsstau
LBM: Fast jede zehnte Stelle im Straßenbau unbesetzt
Viele Straßen in Rheinland-Pfalz sind zu Schlaglochpisten verkommen. Wie lässt sich der Sanierungsstau auflösen? Dem Landesbetri
Viele Straßen in Rheinland-Pfalz sind zu Schlaglochpisten verkommen. Wie lässt sich der Sanierungsstau auflösen? Dem Landesbetrieb Mobilität fehlt Personal (Symbolfoto).
Rabea Gruber. picture alliance/dpa

Es könnte 20 Jahre dauern, um allein den Sanierungsstau bei den Kreisstraßen abzubauen. Doch bei der Straßenbaubehörde LBM fehlt Personal – allein in der Zentrale in Koblenz sind 60 Stellen frei.

Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz steckt in einem milliardenschweren Sanierungsstau. Jüngster Aufreger: Die Kreisstraßen sind voller Risse, Wellen und Löcher – fast 41 Prozent in einem „sehr schlechten Zustand“. Das ergab die bislang letzte Prüfung im Jahr 2021. Anfang des Monats schlug der rheinland-pfälzische Rechnungshof deshalb Alarm.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten