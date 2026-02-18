Bericht zur deutschen Sprache Deutsch ist vital und vielfältig Roland Kaehlbrandt 18.02.2026, 15:00 Uhr

i Wer hätte es gedacht: Wie keine andere Sprache in Europa weist das Deutsche mitsamt seinen Dialekten eine beachtliche Verbreitung auf und ist in ganzen sieben Staaten nationale oder regionale Amtssprache. Maja Hitij. picture alliance / dpa

Ein Bericht zur Lage der deutschen Sprache zeichnet ein facettenreiches Bild: Nach dem Russischen versammelt das Deutsche die meisten Muttersprachler in Europa.

Englisch gilt als „lingua franca“, also als gemeinsame Verständigungssprache zwischen Sprechern verschiedener Muttersprachen. Aber Deutsch? Dabei ist das Deutsche, wie ein umfassender aktueller Lagebericht mit dem Titel „Deutsch in Europa“ zeigt, in sieben europäischen Staaten nationale oder regionale Amtssprache; und zwar nicht nur in Österreich und der Schweiz, wo es übrigens in der Verfassung verankert ist, sondern beispielsweise auch in ...







