Etwaige Klage gegen Ex-Landrat
Ministerium äußert sich nur knapp zu Pföhler-Verfahren
Dem früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wurde im vergangenen Jahr ein Drittel seiner Pension gekürzt.
Dem früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wurde im vergangenen Jahr ein Drittel seiner Pension gekürzt. Dies hatte das rheinland-pfälzische Innenministerium im September bekannt gegeben. Eine aktuelle Auskunft zum Stand des Disziplinarverfahrens gab es aus dem Mainzer Innenministerium spät - und wortkarg.
Arne Dedert/dpa

Wie ist der Stand beim Disziplinarverfahren, das das Mainzer Innenministerium gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) führt? Diese und weitere Fragen stellte unsere Zeitung dem Ministerium von Michael Ebling. Das antwortete spät und wortkarg.

Lesezeit 2 Minuten
Das rheinland-pfälzische Innenministerium unter der Führung von Innenminister Michael Ebling (SPD) hat eine Anfrage unserer Zeitung zum aktuellen Stand des Disziplinarverfahrens gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) reichlich spät und wortkarg am Mittwochabend beantwortet – mehr als fünf Stunden nach der mitgeteilten Frist.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten