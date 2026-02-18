Wie ist der Stand beim Disziplinarverfahren, das das Mainzer Innenministerium gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) führt? Diese und weitere Fragen stellte unsere Zeitung dem Ministerium von Michael Ebling. Das antwortete spät und wortkarg.
Lesezeit 2 Minuten
Das rheinland-pfälzische Innenministerium unter der Führung von Innenminister Michael Ebling (SPD) hat eine Anfrage unserer Zeitung zum aktuellen Stand des Disziplinarverfahrens gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) reichlich spät und wortkarg am Mittwochabend beantwortet – mehr als fünf Stunden nach der mitgeteilten Frist.