Etwaige Klage gegen Ex-Landrat Ministerium äußert sich nur knapp zu Pföhler-Verfahren Bastian Hauck 18.02.2026, 17:40 Uhr

i Dem früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wurde im vergangenen Jahr ein Drittel seiner Pension gekürzt. Dies hatte das rheinland-pfälzische Innenministerium im September bekannt gegeben. Eine aktuelle Auskunft zum Stand des Disziplinarverfahrens gab es aus dem Mainzer Innenministerium spät - und wortkarg. Arne Dedert/dpa

Wie ist der Stand beim Disziplinarverfahren, das das Mainzer Innenministerium gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) führt? Diese und weitere Fragen stellte unsere Zeitung dem Ministerium von Michael Ebling. Das antwortete spät und wortkarg.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium unter der Führung von Innenminister Michael Ebling (SPD) hat eine Anfrage unserer Zeitung zum aktuellen Stand des Disziplinarverfahrens gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) reichlich spät und wortkarg am Mittwochabend beantwortet – mehr als fünf Stunden nach der mitgeteilten Frist.







Artikel teilen

Artikel teilen