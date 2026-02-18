Meldehöhen werden erreicht
So hoch steigt das Wasser in Rhein, Mosel und Co.
Ein Auf und Ab der Wasserstände der Flüsse in Rheinland-Pfalz haben die Experten für diese Woche prognostiziert. Inzwischen zeichnen sich Wiederanstiege vor allem am Donnerstag ab.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ein Auf und Ab der Wasserstände der Flüsse in Rheinland-Pfalz haben die Experten für diese Woche prognostiziert. Die Vorhersagen werden nun immer präziser. Was das für die Menschen an Rhein, Mosel und Glan bedeutet.

An Rhein und Mosel zeichnen sich erneut steigende Wasserstände ab – nach einer kurzen Verschnaufpause im Tagesverlauf des Aschermittwochs erwarten die Experten der Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz in mehreren Flüssen neue Höchststände im Vergleich zu den Vortagen.

