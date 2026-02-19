Musik-Institut Koblenz Achtes Anrechtskonzert: Musikalische Debüts im Dialog Claus Ambrosius 19.02.2026, 00:00 Uhr

i Die junge finnische Dirigentin Emilia Hoving (Jahrgang 1994) hat sich rasch auf den internationalen Konzertpodien etabliert. Laura Oja

Ironie, Eleganz und Aufbruch spielen die Hauptrolle in den Werken von Sergej Prokofjew, Georges Gershwin und Dmitri Schostakowitsch beim achten Anrechtskonzert der Saison des Musik-Instituts Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle am 27. Februar.

Es sind drei Komponisten mit völlig unterschiedlichen Handschriften, deren Werke an diesem Abend aufeinandertreffen – und doch verbindet sie ein gemeinsames Thema: der künstlerische Anfang. Für Sergej Prokofjew, George Gershwin und Dmitri Schostakowitsch bedeuteten diese Stücke wichtige Wegmarken, und mit ein bisschen Fantasie kann man auch heute noch nachempfinden, worin das Besondere zu finden ist.







