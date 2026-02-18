Bye-bye, Tech-Giganten? Plant das Land die Kündigung von US-Software? Bastian Hauck 18.02.2026, 13:18 Uhr

i Große Dominanz: Der Marktanteil von Microsoft an Bürosoftware in Deutschland liegt bei über 90 Prozent. Sven Hoppe/dpa

In Deutschland werden die Sorgen vor einer zu starken Abhängigkeit von US-Software größer. Die Tech-Giganten scheinen überlegen. Schleswig-Holstein holt sich als wohl erstes Bundesland die Hoheit über die eigenen Daten zurück. Und Rheinland-Pfalz?

Als erstes Bundesland hat sich Schleswig-Holstein von US-Software abgewendet. Das „heute Journal“ berichtete kürzlich darüber, dass die Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) US-Software wie Microsoft gekündigt hat. 44.000 Mailaccounts seien von Microsoft-Outlook auf ein anderes System umgestellt worden.







