Bye-bye, Tech-Giganten?
Plant das Land die Kündigung von US-Software?
Große Dominanz: Der Marktanteil von Microsoft an Bürosoftware in Deutschland liegt bei über 90 Prozent.
Sven Hoppe/dpa

In Deutschland werden die Sorgen vor einer zu starken Abhängigkeit von US-Software größer. Die Tech-Giganten scheinen überlegen. Schleswig-Holstein holt sich als wohl erstes Bundesland die Hoheit über die eigenen Daten zurück. Und Rheinland-Pfalz?

Als erstes Bundesland hat sich Schleswig-Holstein von US-Software abgewendet. Das „heute Journal“ berichtete kürzlich darüber, dass die Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) US-Software wie Microsoft gekündigt hat. 44.000 Mailaccounts seien von Microsoft-Outlook auf ein anderes System umgestellt worden.

