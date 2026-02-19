Die Filmauswahl RZ-Filmschatz: Backen für Sadam Hussein 19.02.2026, 06:00 Uhr

i Lamia (Baneen Ahmed Nayyef) ist mit ihrem Hahn Hindi auf dem Markt unterwegs, um die benötigten Lebensmittel für einen "Kuchen für den Präsidenten" aufzutreiben. Vuelta Germany/dpa. -/Vuelta Germany/dpa

Die bei den Filmfestspielen in Cannes gefeierte Tragikomödie „Ein Kuchen für den Präsidenten“ von Regisseur Hasan Hadi erzählt aus Kinderperspektive vom Überleben im Schatten der Diktatur – am 4. März auch in Koblenz und Bad Kreuznach.

In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im März die Tragikomödie „Ein Kuchen für den Präsidenten“ zu sehen. Bei der Premiere des Streifens bei den Filmfestspielen in Cannes im vergangenen Jahr – als erster irakischer Beitrag überhaupt – waren die begeisterten Kritiken so einmütig wie selten und bezeichneten das Spielfilmdebüt von Regisseur Hasan Hadi (geboren 1984 im Irak) als meisterhafte Parabel auf den Irrsinn des Totalitarismus.







