Die Filmauswahl: RZ-Filmschatz: Backen für Sadam Hussein
Die Filmauswahl
RZ-Filmschatz: Backen für Sadam Hussein
Die bei den Filmfestspielen in Cannes gefeierte Tragikomödie „Ein Kuchen für den Präsidenten“ von Regisseur Hasan Hadi erzählt aus Kinderperspektive vom Überleben im Schatten der Diktatur – am 4. März auch in Koblenz und Bad Kreuznach.
Lesezeit 1 Minute
In der Auswahlreihe RZ-Filmschatz ist im März die Tragikomödie „Ein Kuchen für den Präsidenten“ zu sehen. Bei der Premiere des Streifens bei den Filmfestspielen in Cannes im vergangenen Jahr – als erster irakischer Beitrag überhaupt – waren die begeisterten Kritiken so einmütig wie selten und bezeichneten das Spielfilmdebüt von Regisseur Hasan Hadi (geboren 1984 im Irak) als meisterhafte Parabel auf den Irrsinn des Totalitarismus.