Lauterns Bundesliga-Traum geplatzt: 0:4 in Köln

Der 1. FC Kaiserslautern kämpft am letzten Spieltag noch um den dritten Platz in der 2. Bundesliga und damit um die Teilnahme an der Relegation. Doch beim 1. FC Köln sind die Roten Teufel chancenlos.