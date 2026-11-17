Auf der A1 ist die Fahrbahn wegen einer Baustelle verengt. Ein Lkw-Fahrer übersieht die Absperrung - mit gravierenden Folgen.

Wittlich (dpa/lrs) – Auf der A1 bei Wittlich ist ein Lastwagen an einer Baustelle mit zwei Absicherungsfahrzeugen zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden laut Autobahnpolizei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.

In der Nähe des Autobahnkreuzes im Kreis Bernkastel-Wittlich war die Fahrbahn wegen einer Tagesbaustelle auf eine Fahrspur verengt. Der Lkw-Fahrer habe die Absicherung übersehen und sei frontal mit den beiden Fahrzeugen kollidiert. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Unaufmerksamkeit aus.

Mehrere Fahrzeuge zusammengeschoben

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge demnach zusammengeschoben und schwer beschädigt. Notärzte, mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr und Polizei wurden zur Unfallstelle gerufen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Die A1 wurde in Richtung Koblenz voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab dem Autobahnkreuz Wittlich abgeleitet. Die im Stau stehenden Fahrzeuge wurden entgegen der Fahrtrichtung von der Autobahn geleitet.