Fortsetzungsroman Berlin, bevor es zum Babylon wurde Claus Ambrosius 17.11.2026, 12:01 Uhr

i Die Großstadt lockt: Heinrich Zilles Aufnahme der Berliner Kaisergalerie um 1900 zeigt eine Welt, die Hoffnungen auf ein besseres Leben weckt. Auch Mine und Bertha, die jungen Frauen in Clara Viebigs „Das tägliche Brot“, zieht es nach Berlin. Heinrich Zille/gemeinfrei

Berlin, bevor es „Babylon Berlin“ wurde: Zwei junge Frauen suchen ihr Glück in der Großstadt. Mit Clara Viebigs „Das tägliche Brot“ startet unser neuer Zeitungsroman. Warum sich die Wiederentdeckung lohnt.

Berlin kann warten. Erst muss Mine noch ein letztes Mal daheim Brotteig kneten, Milch abrahmen, Butter machen, Holz spalten und den Flur fegen. Am nächsten Morgen geht es fort vom Dorf, hinein in die große Stadt und hoffentlich in ein besseres Leben. Ihre Reisegefährtin Bertha kann es kaum erwarten.







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