Berlin, bevor es „Babylon Berlin“ wurde: Zwei junge Frauen suchen ihr Glück in der Großstadt. Mit Clara Viebigs „Das tägliche Brot“ startet unser neuer Zeitungsroman. Warum sich die Wiederentdeckung lohnt.
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Berlin kann warten. Erst muss Mine noch ein letztes Mal daheim Brotteig kneten, Milch abrahmen, Butter machen, Holz spalten und den Flur fegen. Am nächsten Morgen geht es fort vom Dorf, hinein in die große Stadt und hoffentlich in ein besseres Leben. Ihre Reisegefährtin Bertha kann es kaum erwarten.