Tod des Freie-Wähler-Chefs Aiwanger-Nachfolge: Welche Rolle spielt Joachim Streit? Christian Thome 17.11.2026, 12:00 Uhr

i Nach dem Tod von Hubert Aiwanger (rechts) brauchen die Freien Wähler einen neuen Bundesvorsitzenden. Ein Kandidat könnte ein Rheinland-Pfälzer sein: Joachim Streit. Was sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende selbst dazu? Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Nach dem Tod von Hubert Aiwanger brauchen die Freien Wähler einen neuen Bundesvorsitzenden. Ein Kandidat könnte ein Rheinland-Pfälzer sein: Joachim Streit. Was sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende selbst dazu?

Die Bestürzung über den plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger ist groß – bundesweit. Auch in Rheinland-Pfalz erinnern sich vor allem Parteikollegen an den Bundesvorsitzenden und das Gesicht der Freien Wähler, der kürzlich im Alter von 55 Jahren starb. Einer dieser Parteikollegen ist Joachim Streit.







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