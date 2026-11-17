Nach dem Tod von Hubert Aiwanger brauchen die Freien Wähler einen neuen Bundesvorsitzenden. Ein Kandidat könnte ein Rheinland-Pfälzer sein: Joachim Streit. Was sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende selbst dazu?
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Die Bestürzung über den plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger ist groß – bundesweit. Auch in Rheinland-Pfalz erinnern sich vor allem Parteikollegen an den Bundesvorsitzenden und das Gesicht der Freien Wähler, der kürzlich im Alter von 55 Jahren starb. Einer dieser Parteikollegen ist Joachim Streit.