Landwirte fordern Entlastung und Entbürokratisierung
Steigender Mindestlohn, zu viel Bürokratie und Gefahren durch den Wolf – das sind einige zentrale Themen, die die Landwirte in RLP beschäftigen. Das fordert der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau von der neuen Landesregierung.
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22 Forderungen enthält das Positionspapier, das der Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau zur Landtagswahl erstellt hat. Es sind Forderungen, die der Verband jetzt an die künftige rheinland-pfälzische Regierung richtet. „Es liegt nun an der Landesregierung, zu zeigen, wie ernst es ihr mit der Zukunft der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pfalz ist“, sagt BWV-Präsident Marco Weber.