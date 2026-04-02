Erwartungen an neue Regierung
Landwirte fordern Entlastung und Entbürokratisierung
Die Landwirte sehnen sich nach Kostenentlastungen und weniger Bürokratie. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau hat sei
Die Landwirte sehnen sich nach Kostenentlastungen und weniger Bürokratie. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau hat seine Forderungen gegenüber der neuen Landesregierung bekräftigt.
Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa

Steigender Mindestlohn, zu viel Bürokratie und Gefahren durch den Wolf – das sind einige zentrale Themen, die die Landwirte in RLP beschäftigen. Das fordert der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau von der neuen Landesregierung.

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22 Forderungen enthält das Positionspapier, das der Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau zur Landtagswahl erstellt hat. Es sind Forderungen, die der Verband jetzt an die künftige rheinland-pfälzische Regierung richtet. „Es liegt nun an der Landesregierung, zu zeigen, wie ernst es ihr mit der Zukunft der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pfalz ist“, sagt BWV-Präsident Marco Weber.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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