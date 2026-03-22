Wer wird neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz? Bis 12:00 Uhr hat etwa die Hälfte der Stimmberechtigten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewählt.

Mainz (dpa) - Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben bis zum Mittag (12.00 Uhr) rund 50 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund 16 Prozent gaben in den ersten vier Stunden ihre Stimme an der Urne ab, wie der Landeswahlleiter mitteilte.

Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2021 hatte die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei 52 Prozent gelegen. Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei nur eingeschränkt möglich, hatte der Wahlleiter am Morgen betont. «Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen.» Rund acht Prozent hätten bis Mittag gewählt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.

Rund drei Millionen Stimmberechtigte

Knapp drei Millionen Bürger und Bürgerinnen ab 18 Jahren sind wahlberechtigt. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Auch die beiden Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und CDU-Herausforderer Gordon Schnieder, wählten am Vormittag in ihren Wohnorten.

Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des neuen Landtags in Mainz und damit auch indirekt darüber, ob Schweitzer im Amt bestätigt wird. Der Nachfolger von Malu Dreyer (auch SPD) stellt sich zum ersten Mal dem Votum der Wähler. Schnieder will unterdessen die CDU nach 35 Jahren wieder in die Staatskanzlei führen.