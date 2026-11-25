Zum Orange Day sieht Lammert die Gesellschaft als Ganzes und den Gesetzgeber in der Pflicht. Er mahnt, sich mit Ängsten von Opfern auseinanderzusetzen und deren Schweigen zu hinterfragen.

Mainz (dpa/lrs) – Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, dem Orange Day, hat der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Matthias Lammert die Gesellschaft als Ganzes aufgefordert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. «Gewalt gegen Frauen ist niemals Privatsache», sagte der CDU-Politiker zu Beginn der Landtagsdebatte in Mainz.

«Sie ist ein Angriff auf die Menschenwürde und auf die Grundwerte unserer Verfassung», betonte Lammert. Niemand dürfe mit dieser Last allein gelassen werden.

Schweigen muss hinterfragt werden

Es müsse hinterfragt werden, warum Betroffene schweigen, sagte Lammert. Weniger als fünf Prozent der Fälle von psychischer und körperlicher Partnerschaftsgewalt würden angezeigt. «Wir müssen uns fragen, was wir als Gesetzgeber und Gesellschaft ändern müssen, damit sie ohne Angst sprechen und Hilfe in Anspruch nehmen können.»

Gerade Männer trügen eine besondere Verantwortung, im Parlament wie im Alltag, sagte Lammert weiter. «Wir müssen widersprechen, wenn Frauen herabgewürdigt, belästigt oder bedroht werden. Wir müssen konsequent dafür eintreten, dass Betroffene verlässlich geschützt und Täter zur Verantwortung gezogen werden.»