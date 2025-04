In der entfachten Diskussion um die Erlaubnis von Großraum- und Schwerlasttransporten zwischen dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium von Daniela Schmitt (FDP) auf der einen Seite und Kommunen, Landkreistag sowie Unternehmen auf der anderen Seite legt der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Markos Boos (SPD), nun nach. Boos hält an seiner Forderung, die Genehmigung der Spezialtransporte bei den Kommunen zu belassen fest – und bekräftigt diese noch einmal in einem Brief an die Wirtschafts- und Verkehrsministerin. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor.

Die mitunter Wochen andauernden Genehmigungsverfahren für Groß- und Schwertransporte sollen nach dem Willen der Landesregierung von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sowie Ministerin Schmitt zentralisiert werden – und so deutlich an Tempo aufnehmen. Beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) soll eine zentrale Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde errichtet werden. Sie soll im nächsten Jahr mit ihrer Arbeit beginnen.

Gegen die Zentralisierung gibt es allerdings massive Widerstände, unter anderem von einigen Kommunen, die aktuell für die Zulassung der Spezialspeditionen zuständig sind. Hierfür bekommen Kreise und Städte Gebühren. Der Kreis Mayen-Koblenz gehört mit rund 15.000 Anträgen im Jahr zu den antragsstärksten Kreisen in ganz Rheinland-Pfalz, im Jahr erhält er hierfür nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Euro. Eine nicht unwichtige Einnahmequelle.

Boos schreibt in dem Brief an Schmitt, dass bis zu 90 Prozent der landesweiten Antragsverfahren von den Kreisen Mayen-Koblenz, Rhein-Hunsrück und Bernkastel-Wittlich bearbeitet würden. Die Zahl deckt sich mit den Angaben des Wirtschaftsministeriums in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Anette Moesta. Boos mahnt: Für die Antragsteller „sind bei einer Zentralisierung erhebliche Verschlechterungen zu erwarten“.

Der SPD-Politiker fürchtet für den Fall einer Zentralisierung einen flächendeckenden Personalabbau bei den aktuell verantwortlichen örtlichen Behörden. Ein solcher Stellenabbau hätte wiederum unmittelbare Auswirkungen auf die Antragsbearbeitung, da die Stellungnahmen der örtlichen Stellen, also der Städte und Kreise, „zunehmend verspätet eingehen würden“. Bedeutet: Ist wegen der Zentrierung weniger Personal für die Genehmigung der Schwerlasttransporte in den Kreisen vorhanden, können sie ihre Stellungnahmen, die sie weiter abgeben müssen, nur langsamer übergeben. Boos schreibt in diesem Kontext von heute schon „überlangen Bearbeitungszeiten“.

Er verweist in dem Anschreiben außerdem auf andere Bundesländer, die das Antragsverfahren bereits zentralisiert haben. Einige Antragsteller, also die Transportunternehmen, würden bezüglich der Bearbeitungszeiten und Kommunikationswege „von sehr negativen Erfahrungen“ berichten. Ministerin Schmitt hatte dagegen mit Blick auf die neun anderen Bundesländer mit zentraler Dienststelle von „durchweg positiven Erfahrungen“ berichtet.

i Landrat Marko Boos. Damian Morcinek/Kreisverwaltung MYK. Damian Morcinek/Kreisverwaltung

Der Landrat kündigt zudem ein Gespräch mit Vertretern der Kreise Rhein-Hunsrück, Bernkastel-Wittlich, Alzey-Worms sowie Kaiserslautern an. Ziel sei es, ein weiteres interkommunales Projekt der Zusammenarbeit zu initiieren – und eine einheitliche Verfahrensweise zu etablieren, etwa bei der Auslegung der Gebührenordnung. Der Sozialdemokrat übt an dieser Stelle ordentlich Kritik an der Landesregierung: Das Land habe bisher keinerlei Maßnahmen ergriffen, um selbst für eine einheitliche Verfahrensweise zu sorgen.

„Eine Verlagerung würde die Distanz zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern erhöhen und die Verfahrenseffizienz gefährden. Aus diesem Grund plädieren wir nachdrücklich dafür, die Zuständigkeit bei der kommunalen Verwaltung zu belassen.“

Marko Boos, Landrat des Kreises Mayen-Koblenz.

Zum Schluss verweist Boos auf die im Leitbild der Landesregierung verankerten Grundsätze der Bürgernähe und Effizienz. Diese Grundprinzipien „sprechen aus unserer Sicht eindeutig gegen eine Zentralisierung der Genehmigungsbehörde auf Landesebene“. Eine Verlagerung würde die Verfahrenseffizienz gefährden. „Aus diesem Grund plädieren wir nachdrücklich dafür, die Zuständigkeit bei der kommunalen Verwaltung zu belassen.“ Dies entspreche auch dem verfassungsrechtlich verankerten Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung.