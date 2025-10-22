Mehrere Produkte, die gegen Übergewicht eingesetzt werden, enthalten nicht zugelassene Wirkstoffe. Sie können gefährliche Krankheiten verursachen.

Koblenz (dpa/lrs) – Krank statt schlank: In neun Schlankheitsmitteln sind gesundheitsschädliche Arzneiwirkstoffe festgestellt worden. Es handle sich dabei um nicht zugelassene Medikamente, die in Deutschland wegen schwerer Nebenwirkungen nicht verkauft werden dürften, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit. Aufgrund der fehlenden Deklaration könnten Käufer nicht wissen, welcher Gesundheitsgefahr sie sich aussetzten.

Einige der gefährlichen Produkte waren von Menschen in Rheinland-Pfalz im Internet gekauft worden, teilweise wurden sie auch in Geschäften angeboten. Es handelt sich dabei um Schlankheitsmittel mit den Namen «Fat Killer Plus», «Sliming Bomb», «Slimming», «Stop Appetite Controller», «ZeroTermo Chocolate», «ZeroTermo Coffee», «ZeroTermo Mixed Orange Tea», «X5 Coffee Premium Herbal Powder» und «For x5 Chocolate».

Herzkrankheit und Krebsgefahr

Die Produkte enthielten Sibutramin, dieses kann der Mitteilung zufolge den Blutdruck stark erhöhen und Herzerkrankungen verursachen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Psychopharmaka drohen gefährliche Wechselwirkungen, auch Todesfälle sind bekannt. Zudem wurde in einem Schlankheitsmittel der Wirkstoff Phenolphthalein nachgewiesen. Dieser wurde in Deutschland bereits vor vielen Jahren vom Markt genommen, da er krebserregend sein könnte.