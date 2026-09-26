Feste mit Musik kosten Vereine künftig etwas weniger: Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt die Gema-Gebühren für vier Events pro Jahr.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz will ehrenamtliche Vereine vom kommenden Jahr 2027 an bei den Gema-Gebühren entlasten. Das kündigte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) anlässlich des Bürgerempfangs für ehrenamtlich Engagierte in Mainz an. Demnach plant das Land, die Kosten für bis zu vier Veranstaltungen pro Verein und Jahr zu übernehmen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) vertritt als staatlich anerkannte Treuhänderin die Rechte von Musikschaffenden. Gema-Gebühren fallen immer dann an, wenn urheberrechtlich geschützte Musik öffentlich genutzt wird – auch bei Vereinsfesten. Weil das viele Vereine finanziell belastet, haben inzwischen mehrere Bundesländer Pauschalverträge mit der Gema geschlossen zur Übernahme der Kosten.

Der Empfang würdigte nach Angaben der Staatskanzlei engagierte Menschen aus Sportvereinen in Rheinland-Pfalz. Schnieder erklärte, Ehrenamtliche übernähmen Verantwortung, brächten Menschen zusammen und stärkten den gesellschaftlichen Zusammenhalt.